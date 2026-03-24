La nuova espansione italiana di Room Mate Hotels

Kike Sarasola, CEO di Room Mate Hotels, ha voluto parlare dei suoi progetti di espansione sul mercato italiano per il 2026

Il 25 marzo Firenze celebrerà il rinomato Capodanno Fiorentino, l’antica tradizione medievale che segnava l’inizio dell’anno civile. Questa ricorrenza identitaria ancora oggi anima la città con diverse iniziative culturali inserite nella Settimana del Fiorentino, offrendo ai visitatori un’occasione diversa per vivere il centro storico, in un periodo più tranquillo rispetto all’alta stagione.

Per l’occasione, Kike Sarasola, CEO e fondatore della catena alberghiera Room Mate Hotels, ha preparato le sue strutture per accogliere i turisti nei principali punti di interesse della città.

“Marzo è uno dei momenti migliori per visitare Firenze: la città presenta attività uniche nel suo genere anche grazie al Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri e all’inizio del viaggio narrato nella Divina Commedia” racconta Sarasola. “In questo contesto, noi di Room Mate Hotels vogliamo facilitare l’esplorazione e la scoperta della città attraverso i nostri capisaldi: posizione centrale, architettura immersiva e un team pronto a fornire tutte le informazioni necessarie per permettere ai visitatori di unirsi alle feste e tradizioni locali.”

Nel corso dell’ultimo anno Room Mate Hotels ha consolidato la sua presenza a Firenze con due hotel 4 stelle situati nel centro storico: il Room Mate Collection Isabella, palazzo del XVII secolo recentemente rinnovato dall’interior designer Luis García Fraile, e il Room Mate Luca, un edificio neoclassico del 1865, dal design moderno e funzionale, ideale per muoversi a piedi tra musei e monumenti.

Il 2026 si preannuncia un anno di forte crescita per Room Mate in Italia, mercato considerato strategico da Sarasola. Qui il gruppo prevede un incremento del fatturato del 10,5% e nuove aperture in Sicilia, a Milano e a Roma.

“L’Italia è un mercato prioritario, con grandi opportunità di sviluppo” afferma Sarasola. “Il 2026 sarà un anno positivo grazie al riposizionamento del brand e al lavoro straordinario dei nostri team”.

Attualmente la catena conta sei strutture sul mercato italiano, tutte 4 stelle centrali e dal forte carattere lifestyle, spesso firmate da designer internazionali. Il recente riposizionamento verso il brand Room Mate Collection, che oggi conta dieci hotel, ha portato a risultati eccellenti anche in termini reputazionali (93,7% su ReviewPro).

Con Firenze protagonista del calendario culturale di marzo e un piano di espansione ambizioso, Room Mate Hotels conferma così il proprio impegno sul territorio nazionale, puntando su destinazioni iconiche e su ospitalità di design nel cuore delle città più incantevoli del nostro Paese.

A proposito di Room Mate Hotels: Room Mate Hotels è una catena alberghiera internazionale fondata in Spagna nel 2005 dal noto imprenditore Kike Sarasola, la cui filosofia sta nel considerare che il modo migliore di viaggiare sia quello volto a visitare gli amici, persone di cui condividiamo lo stile di vita e che ci trasmettono la loro conoscenza ed esperienza della città in cui abitano guidandoci per mano.

Oggi Room Mate Hotels conta 32 hotel e più di 2.000 camere dopo la recente acquisizione di Staying Valencia, la catena alberghiera che concepisce gli hotel come “case che accolgono i viaggiatori alla ricerca di comfort, calore e spirito sia umano che professionale”.

I Room Mate Hotels si trovano in numerose location in tutto il mondo e in ognuna il design gioca un ruolo fondamentale, curato nei minimi dettagli da esperti di fama internazionale come Patricia Urquiola, Lázaro Rosa Violán, Tomás Alía, Lorenzo Castillo, Pascua Ortega e Teresa Sapey, che attraverso il loro talento regalano un’esperienza unica ai visitatori della catena.