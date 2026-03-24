Il film “Lacci” in onda in seconda serata su Rai 5: la trama

Stasera su Rai 5 Lacci, un film del 2020 diretto da Daniele Luchetti, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2014 scritto da Domenico Starnone

Nell’arco di trent’anni la vita di una coppia. Aldo e Vanda, a Napoli, si sposano giovanissimi per amore e per desiderio d’indipendenza. Dalla loro unione nascono due bambini e col passare del tempo il matrimonio entra in crisi. Un’indagine spietata sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna, una struggente riflessione sui legami familiari.

E’ il film “Lacci” in onda martedì 24 marzo 20226 alle 23:00 su Rai 5.