Fiera del Cicloturismo, a Padova dal 27 al 29 marzo. Si punta anche sull’IA

Fitto programma nei padiglioni 3-4-5 nelle giornate del 27 – 28 e 29 marzo: forum, workshop, espositori, talks, ride, eventi

Parla tante lingue la quinta edizione della Fiera del Cicloturismo, che ha ricevuto lo status di fiera internazionale, e accoglie un numero sempre maggiore di destinazioni straniere. Oltre a nuovi percorsi, nella giornata dedicata al business saranno più di 40 i tour operator internazionali, che incontreranno gli espositori per la commercializzazione dei pacchetti cicloturistici italiani.

Tanti linguaggi e un unico denominatore, la voglia di fare vacanza al ritmo dei pedali. Il cicloturismo è un vero e proprio motore di economia e scoperta consapevole del territorio, e nei 3 i padiglioni che ospiteranno l’evento (il 3 e il 4 dedicati agli espositori, il 5 per il Forum, i workshop e il b2b), negli oltre 120 gli stand sarà impossibile non trovare spunti e idee.

Forum, workshop, talks, ride, eventi, oltre 260 espositori, la Fiera del Cicloturismo organizzata da Bikenomist e ospitata alla Fiera di Padova dal 27 al 29 marzo, si sta preparando ad accogliere vecchi amici e a trovarne di nuovi, per condividere e progettare esperienze e vacanze in bicicletta.

Per tre giorni sarà questo il luogo dove saranno studiati e valutati i trend del cicloturismo internazionale, dove si potrà capire in che direzione sta andando il mercato, dove si ritroverà la piattaforma di incontro tra domanda e offerta, dove si allargheranno i saperi nei momenti formativi dedicati agli operatori del settore. La Fiera del Cicloturismo si propone come il luogo dove si definiscono le strategie del futuro e del business collegato.

La Fiera del Cicloturismo, edizione 2026

La Fiera del Cicloturismo vuole essere un punto di riferimento non solo per gli appassionati, ma anche per chiunque abbia interesse a scoprire e approfondire il settore economico della vacanza in bici. Una piattaforma privilegiata per esplorare nuovi modelli di business e opportunità: oltre 100 voci autorevoli e più di 60 appuntamenti, tra racconti di viaggio e workshop professionalizzanti, per catalizzare l’attenzione di operatori e professionisti del settore.

Forum – produrre ciclovie e cicloturisti

Sarà presentato un nuovo studio ISNART – Legambiente sul cicloturismo 2026, che fornirà dati aggiornati su domanda, impatti economici e scenari di sviluppo. Durante il Forum si potranno approfondire le tematiche di un settore strategico per il turismo sostenibile e per lo sviluppo dei territori. Si parlerà di cicloturismo come fenomeno economico, sociale e culturale, centrale nelle politiche di valorizzazione turistica a livello nazionale ed europeo. Modera l’incontro Alessandra Schepisi (giornalista di Radio24) e Manuel Massimo (direttore responsabile Bikeitalia). Si affronteranno e si interpreteranno inoltre i trend del cicloturismo, sotto la guida di Paolo Pinzuti (fondatore di Bikeitalia.it e Ceo di Bikenomist).

Workshop B2B – buyer e seller

Si tratta di un evento di networking che mette in contatto acquirenti e venditori internazionali e nazionali, un’opportunità per stringere nuove partnership ed esplorare quello che offre il mercato. In agenda venerdì 27 marzo, sono organizzati come incontri individuali pre-programmati facilitati dalla matching app, connessioni mirate tra acquirenti e venditori per massimizzare il potenziale commerciale. Ci saranno 40 buyers provenienti da 20 paesi diversi tra cui Austria, Belgio, Germania, Canada, Francia, Italia, Lituania, Norvegia, Regno Unito, Repubblica Ceca.

Espositori – destinazioni e servizi per il cicloturista

Se si cerca ciò che serve per una vacanza in bicicletta qui saranno presenti oltre 120 stand: regioni e territori, esperienze locali, prodotti come bici e accessori, tour organizzati, servizi dedicati a trasporti e logistica. Le Regioni italiane che hanno aderito sono 12 e 9 le Nazioni, che proporranno gli itinerari più iconici e le nuove tratte.

Si potranno vagliare e capire come funzionano anche le soluzioni per l’intermodalità barca e bici o treno e bici, mentre un’attenzione particolare si avrà per le ebike, vero fenomeno di tendenza.

Talks – 3 palchi, oltre 60 appuntamenti

Presentazioni, storie di viaggio e di terre da scoprire, spunti per immaginare la prossima esperienza di un viaggio in bicicletta. Sono stati organizzati oltre 60 appuntamenti, uno ogni mezz’ora su 3 diversi palchi, ciascuno dedicato a un tema specifico: sul Palco Vie verranno presentate piste ciclabili, ciclovie e sentieri; sul Palco Storie viaggiatori e viaggiatrici racconteranno le proprie esperienze in bicicletta; sul terzo palco verranno condivisi Saperi e competenze utili alla preparazione di un viaggio in bici, dalla cura del corpo e della mente alla scelta della bicicletta, per viaggi brevi e lunghi. Tre diverse esperienze di cicloturismo, dunque, per capire dove andare, perché andare, come si fa ad andare. Quest’anno un’altra proposta, una novità assoluta, cioè con chi andare, un’occasione unica per conoscere nuovi compagni di viaggio. Il cicloturismo è infatti prima di tutto un modo di connettersi con altre persone e per trasformare il desiderio di partire in un’esperienza concreta di viaggio alla Fiera del Cicloturismo si troverà uno spazio per annunci, messaggi, ricerca di compagni di viaggio.

Eventi – le date per fare comunità

Negli stand dei padiglioni fieristici, ci sarà la possibilità di conoscere più di 25 eventi più importanti organizzati in Italia per gli appassionati di cicloturismo. Come, ad esempio, Appenino Bike Tour Festival, un tour che attraversa 1.431 comuni italiani per promuovere i territori e le comunità in ognuna delle 14 Regioni attraversate dalla Dorsale. In ogni appuntamento (14 tra giugno e luglio), si alterneranno iniziative per appassionati, ciclisti e famiglie con l’organizzazione, per ogni evento, di una pedalata cicloturistica ecologica di 15 km con soste programmate per visite guidate e degustazioni. Oppure la Megalopolis Gravel Classic in Grecia (25 e 26 aprile) che offre percorsi da 25-50 e 100 chilometri tra avventura, gastronomia e paesaggi spettacolari. E nelle prealpi venete tra la valle del Brenta, del Piave e il Feltrino, nell’area della biosfera Unesco, il 27 giugno viene organizzato il Monte Grappa Bike Day, pedalata non competitiva e gratuita su strade chiuse al traffico, pedalando tutti assieme verso la cima del Monte Grappa.

Novità assoluta: IA progettata per il cicloturismo

I dati della Regione Veneto relativi all’offerta turistica, indicano che è stato toccato un nuovo record storico, sia per il numero di turisti che vi hanno soggiornato, sia per i pernottamenti totalizzati. Nel 2025 ci sono stati 22,3 milioni di arrivi (+2,3% rispetto al 2024) e 74,2 milioni di presenze (+0,9%), che evidenziano l’attrattività in crescita di un’offerta completa e diversificata. Il turismo slow è motore di sviluppo di tante zone, come le colline di Valdobbiadene e Conegliano, area riconosciuta nel 2019 patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, che registra un +7,3% degli arrivi nell’ultimo anno, così come sono in aumento anche i turisti nell’area dei Colli Euganei, riconosciuta dall’UNESCO riserva Mondiale della Biosfera nel 2024 (+3,2%).

Queste due aree sono ideali per il cicloturismo, sia per la diversificazione degli itinerari che dei paesaggi, che soddisfano le esigenze di tutti, dai principianti ai ciclisti più esperti. I percorsi sono talmente tanti e spesso immersi nella natura che c’è il rischio di perdere la traccia.

Anche se le vecchie cartine topografiche piacciono e servono, i cicloturisti moderni chiedono all’intelligenza artificiale di pianificare il proprio viaggio in bici e alla Fiera del Cicloturismo arriva una novità assoluta, un’intelligenza artificiale progettata da Bikenomist, con l’obiettivo di guidare passo passo chi si avvicina per la prima volta al cicloturismo o è alla ricerca di una nuova esperienza.

Una sorta di cervellone che dialogherà con l’utente e risponderà alle sue domande, l’IA può adattare il percorso al livello di allenamento, al numero di giorni, al tipo di bici, o alla presenza di bambini. Questo nuovo strumento è stato progettato e addestrato su dati specifici e verificati, ovvero reti ciclabili reali, percorsi bike friendly, tipologie di bici, livelli di difficoltà concreti, strutture ricettive attrezzate, servizi utili lungo il percorso. Questo strumento sarà in grado di aiutare il cicloturista a costruire viaggi più sicuri, coerenti e realistici, tenendo conto della continuità dei percorsi, traffico, fondo stradale, dislivello sostenibile, possibilità di assistenza e accoglienza.

Inoltre nel sito www.fieradelcicloturismo.it è online un calendario e una mappa interattiva per individuare facilmente le date e le location di ogni manifestazione.