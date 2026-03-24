E’ uscito il trailer del live-action “Oceania” con The Rock e Catherine Laga’aia

Il remake live-action arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto

Disney ha pubblicato il nuovo trailer e il poster dell’atteso adattamento live-action Disney di Oceania, con Catherine Lagaʻaia nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson, che ritorna in quello del semidio Maui.

The Rock colpisce in queste prime immagini per il suo look costruito ad hoc per l’occasione. L’attore, indossa i panni in carne ed ossa del personaggio, dopo la sua partecipazione come doppiatore nelle versioni animate della pellicola, Oceania 1 e 2. Il remake live-action di Oceania arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto.

Oltre a Lagaʻaia e Johnson, il cast di Oceania include John Tui, originario di Auckland, Nuova Zelanda, nel ruolo del serio padre di Vaiana, Capo Tui; Frankie Adams, samoana-neozelandese, che interpreta Sina, la madre giocosa e determinata di Vaiana; e Rena Owen, originaria di Bay of Islands, Nuova Zelanda, nel ruolo dell’amata Nonna Tala.