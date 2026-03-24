Bartolozzi e Delmastro si sono dimessi, pressioni anche su Santanchè

“Non ho fatto niente di scorretto”: così il sottosegretario di Stato per la Giustizia comunica le sue dimissioni. A stretto giro la decisione della capo di Gabinetto, ufficializzata dopo il colloquio con Nordio

Il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi e il sottosegretario Andrea Delmastro, dopo un colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula, si sono dimessi.

Le parole di Delmatro

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.

Anche Daniela Santanchè, su pressione del suo stesso partito e di Giorgia Meloni, starebbe valutando le dimissioni dopo il passo indietro di Delmastro e Bartolozzi. Meloni auspica analoga scelta da parte di Santanchè. Lo scrive il Corriere della Sera.