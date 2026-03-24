Atp Miami, Sinner agli ottavi: battuto Moutet, ora lo aspetta lo statunitense Michelsen

L’azzurro passa con il punteggio di 6-1, 6-4 e con 26 set vinti di fila nei Masters 1000, batte il record di Novak Djokovic

Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo Atp di Miami. L’azzurro ha infatti battuto in due set il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-1, 6-4. Il prossimo avversario del numero 2 al mondo sarà lo statunitense Alex Michelsen.

ATP MIAMI, PRIMATO SINNER: FELICE, MA NON GIOCO PER I RECORD

Nemmeno il tempo di festeggiare un nuovo piccolo primato che per Jannik Sinner ci saranno da giocare gli ottavi di finale del torneo Atp di Miami, continuando l’avvicinamento al numero 1 del ranking. Battendo nei 16esimi il francese Corentin Moutet, l’azzurro ha raggiunto i 26 set vinti di fila nei Masters 1000, due in più del precedente record di Novak Djokovic. “Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo- ha detto l’altoatesino dopo il match- Adesso la cosa più importante è riposare”. Lo aspetta lo statunitense Alex Michelsen. “Sarà una sfida importante, questo sport è imprevedibile. Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, il più possibile, e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno” ha concluso Sinner.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)