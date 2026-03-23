Trump annuncia colloqui produttivi, le borse europee positive e scende il prezzo del petrolio

Passano in positivo anche oro e argento, scende lo spread

A seguito dell’annuncio di Trump: “Abbiamo avuto colloqui produttivi per la risoluzione della guerra. Ho dato istruzione di posticipare gli attacchi alle infrastrutture energetiche per 5 giorni”, gli indici dei mercati tornano tutti positivi e scende lo spread.

Lo stoxx 600 gira a +1% con la spinta del tech e degli industriali mentre si appesantisce l’energia con il petrolio che gira in calo. Il brent cede il 10% a 88,5 dollari e il brent perde il 9,6% a 101 dollari. L’oro è passato in rialzo a 4.389 dollari l’oncia (+2,65%), così come l’argento a 67,6 dollari (+5,5%). Tra le singole Piazze Francoforte sale del 3,3%, Parigi del 2,62%, Milano dell’1,85%

Il prezzo del petrolio è in discesa. Il wti scivola a 90 dollari (-8,7%) dopo che in mattinata ha toccato un massimo a a 100,68 dollari. Anche il Brent mette la retromarcia e si porta a 104,5 dollari (-7%) dagli iniziali 113,7 dollari al barile.

Questa mattina si era allargato lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale era salito a 104,5 punti base, aggiornando i massimi da maggio dello scorso anno. Le Borse europee avevano aperto in rosso, insieme alle Piazze di Giappone e Corea del Sud e il pezzo del petrolio era salito.