Stasera su Rai 1 “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” con l’episodio “Colpevole”: la trama

Stasera su Rai 1 gli episodi 5 e 6 di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”. Alessandro Gassmann è l’avvocato barese, protagonista di tanti romanzi di Carofiglio: la trama

Guido Guerrieri è un avvocato di successo, brillante e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo sempre in discussione regole e certezze: l’empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità. Appassionato di boxe, nostalgico dell’amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando, Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann, è il protagonista della fiction in 4 puntate “Guerrieri la regola dell’equilibrio”, coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International, Bartlebyfilm, in onda lunedì 23 marzo alle 21.30 in prima visione su Rai 1.

La fiction, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli è liberamente tratta dai romanzi “Ragionevoli dubbi” – “Le perfezioni provvisorie” (Sellerio editore) e “La regola dell’equilibrio” (Giulio Einaudi editore) di Gianrico Carofiglio, che della serie è anche sceneggiatore.

Nell’episodio in due parti “Colpevole”, nella prima parte Angelo, giovane barman e pupillo di Nadia, è accusato dell’omicidio della biologa Elena Longo. Nonostante il ragazzo neghi ogni legame con la vittima, il ritrovamento del suo DNA sulle lenzuola della donna aggrava la sua posizione. Intanto, Berardi incalza Larocca e Ghilardi, mentre Annapaola è divisa tra il dovere e i sentimenti per il sospetto Corsano.

Nella seconda parte, Angelo ammette a Guerrieri il rapporto con Elena, spingendo Guido a riascoltare ogni teste. Mentre Toni e Consuelo puntano un collega della vittima, un ricordo di Angelo permette alla squadra di fare un ulteriore passo verso la verità. Se sul fronte Larocca l’incidente probatorio è un successo, un evento imprevisto rivela una trama ben più torbida e complessa.