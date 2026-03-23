Premio Margherita Hack: Francesca Fialdini premiata alla Biennale di Milano

L’evento ha avuto luogo nello storico Palazzo Stampa di Soncino, suggestiva cornice che ha ospitato la consegna del riconoscimento alla giornalista Francesca Fialdini

Nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo, si è svolta la cerimonia di conferimento del premio dedicato alla celebre astrofisica Margherita Hack. L’evento ha avuto luogo nello storico Palazzo Stampa di Soncino, suggestiva cornice che ha ospitato la consegna del riconoscimento alla giornalista Francesca Fialdini.

A premiare la conduttrice di Rai 1 è stato il presidente Salvo Nugnes, che ne ha evidenziato il valore professionale e il contributo al panorama televisivo italiano. Accolta da una platea numerosa e partecipe, Fialdini ha ricevuto calorosi applausi, segno della stima conquistata nel tempo.

Il suo stile si distingue per autenticità ed eleganza, richiamando la tradizione dei grandi professionisti del giornalismo. Una presenza discreta ma incisiva, capace di unire semplicità e raffinatezza, qualità che le hanno permesso di ottenere consenso sia dal pubblico sia dalla critica.

Oltre all’attività giornalistica, ha mostrato versatilità anche nel mondo dello spettacolo, partecipando al programma Ballando con le Stelle, dove è stata considerata da molti una “vincitrice morale” per l’impegno e la capacità di coinvolgere il pubblico.

La cerimonia si è inserita nel contesto di una prestigiosa mostra d’arte internazionale Biennale Milano, con opere provenienti da oltre 70 Paesi e una significativa presenza femminile. Proprio le donne presenti hanno espresso particolare apprezzamento per il percorso umano e professionale della giornalista. Un riconoscimento che celebra non solo una carriera brillante, ma anche un modello di eccellenza e determinazione, in piena sintonia con i valori incarnati da Margherita Hack.