Paolo Belli, Giò di Tonno e Elhaida Dani nella settimana di “È sempre mezzogiorno!”

Una nuova settimana attende gli spettatori di “È sempre mezzogiorno!”con Antonella Clerici è pronta a dare il benvenuto al pubblico da casa dagli studi Rai di via Mecenate a Milano

Una nuova settimana attende gli spettatori di “È sempre mezzogiorno!”con Antonella Clerici è pronta a dare il benvenuto al pubblico da casa dagli studi Rai di via Mecenate a Milano. In onda da lunedì 23 a venerdì 27 marzo alle 11.55, il programma di Rai 1 aprirà le porte della cucina del bosco a tre ospiti che hanno in comune l’amore per la musica e per lo spettacolo. Lunedì 23 marzo, infatti, sarà in studio Paolo Belli: il cantautore e conduttore si racconterà nel corso di un’intervista. Di progetti lavorativi e non solo si parlerà anche nella chiacchierata della conduttrice con i cantanti Giò di Tonno ed Elhaida Dani, ospiti nella puntata di martedì 24 marzo.

Per la trasmissione, prodotta dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai, realizzata in collaborazione con Stand by Me, la nuova stagione porterà con sé materie prime fresche e genuine, protagoniste indiscusse delle ricette che gli chef del programma – giunti da ogni angolo d’Italia – proporranno al pubblico. Al centro di ogni piatto, la valorizzazione della stagionalità e il rispetto delle tradizioni culinarie italiane.

Le puntate saranno un viaggio tra antipasti, primi, secondi, dolci, accompagnati dai racconti e dalle storie che ruotano attorno al mondo della cucina. Al fianco della conduttrice, il cast fisso del programma: la nutrizionista Evelina Flachi, che guiderà i telespettatori alla scoperta di come alimentazione e salute possano andare a braccetto. Il maestro fornaio Fulvio Marino presidierà come di consueto la sua postazione davanti al suo forno smaltato d’azzurro, sfornando ogni giorno una creazione di pane diversa. Alfio Bottaro animerà le puntate con la sua presenza inconfondibile.

Attesi anche Daniele Persegani, il professore emiliano che rivelerà ancora una volta i trucchi per un perfetto impiattamento, e l’enogastronomo Andrea Amadei, con i suoi abbinamenti di vini e piatti, e i collegamenti con produttori di eccellenze da ogni parte d’Italia. Angela Frenda racconterà storie di personaggi noti della cultura e dello spettacolo collegandole alla cucina e alle ricette. Tornerà anche il viaggio di parole di Federico Quaranta, sempre alla scoperta delle meraviglie nascoste della Penisola. Il venerdì, infine, sarà la volta di Carlotta Mantovan, con le sue incursioni nel mondo food tra tendenze, curiosità e novità golose. Spazio anche ai giochi telefonici, seguitissimi dal pubblico che ogni giorno registra migliaia di prenotazioni.