Oroscopo di oggi, lunedì 23 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 23 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
L’amore occupa un posto importante nei nostri pensieri, ma non abbiamo ancora le idee chiare. Voglia di nuove esperienze, curiosità e viaggi. Per chi è solo, possibile qualche nota frizzante, qualche schermaglia maliziosa, un gioco piacevole.
Toro
Giornata positiva per la comunicazione con il prossimo. Il coinvolgimento con la persona amata è forte, teniamo sotto controllo sospetti e gelosie. Facciamo leva sulla complicità, per rendere chi amiamo malleabile e disponibile ad ascoltare le nostre esigenze.
Gemelli
Fantasie di avventure e vacanze, ideali condivisi con gli amici, una conoscenza in fase di conquista che ci riempie di aspettative e di brio. Che concerti di aspetti gioiosi solca il nostro cielo. Entusiasmo e calore balzano in primo piano.
Cancro
Non rimuginiamo troppo su un episodio poco chiaro. Aspettiamo il momento giusto per chiedere una spiegazione che promette di essere tranquillizzante. Teniamo conto delle opinioni altrui, ma manteniamo la nostra autonomia di giudizio. Slanci creativi.
Leone
I progetti da avviare e i possibili sviluppi futuri della nostra professione, sono questi i punti su cui concentrare l’attenzione: successo immediato. La sensazione di poter controllare gli eventi e di imprimere slancio alla nostra vita ci giova anche nel fisico.
Vergine
Il clima nella coppia è perturbato? Ligi al dovere come siamo, finiamo con il dare il rapporto per scontato. Attenti, il compagno butta l’occhio altrove. Accantoniamo subito remore e doveri: una presenza più assidua e sollecita è la terapia risolutiva.
Bilancia
Trovare un accordo con gli altri appare impossibile? Siamo o non siamo il segno della mediazione? Proponiamo di incontrarci a mezza strada. Chiariamoci con sincerità, ma senza toni giudicanti che mettono immediatamente l’altro sulla difensiva.
Scorpione
Per sistemare alcuni dettagli pratici del lavoro, possiamo contare su un aiuto esterno che facciamo bene ad accettare. Nuovi sbocchi per la carriera. Fidiamoci delle nostre intuizioni e non diamo troppo credito al parere altrui, anche se espresso con sicurezza.
Sagittario
Proponiamoci, presentiamo le nostre idee, realizziamo quello che pensiamo. Il successo può essere dietro l’angolo. Siamo in vena di coccole. Amanti dell’avventura e della conquista? In viaggio troviamo pane per i nostri denti e amore per il nostro cuore.
Capricorno
Un’organizzazione di ferro, un metodo ben collaudato ci consentono di metter sotto scacco gli imprevisti e a tacere i detrattori più tenaci. Decisioni prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili sull’andamento futuro.
Acquario
Concentriamoci sull’attuazione dei progetti e sugli aspetti finanziari delle imprese, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso. Strage di cuori assicurata. Ma teniamo conto che questa volta chi accende il fuoco rischia di scottarsi.
Pesci
Gli astri promettono delle belle soddisfazioni. Iniziative concrete, investimenti oculati per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa ed economica. Riflessi pronti e capacità di focalizzare l’obiettivo, per non sbagliare bersaglio. Armi quasi infallibili.