New York, scontro sulla pista di atterraggio tra un aereo e un camion: 2 morti

L’incidente è avvenuto all’aeroporto LaGuardia poco prima di mezzanotte. Il velivolo era partito da Montreal e trasportava 76 persone, incluso l’equipaggio

Un aereo della Air Canada si è scontrato con un camion dei pompieri sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York domenica sera, 22 marzo, poco prima la mezzanotte: due le vittime, il pilota e il copilota, mentre ci sarebbero altre due persone ferite. Lo riporta la Cnn, citando come fonti un funzionario delle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto durante l’atterraggio.

COSA È SUCCESSO

Intorno alle 23.40 di ieri notte, un volo della Jazz Aviation, operante per conto di Air Canada, ha urtato un veicolo di soccorso e antincendio dell’Autorità Portuale, impegnato sul posto per un altro incidente, ha dichiarato l’Autorità Portuale di New York e del New Jersey. I protocolli di emergenza sono stati attivati ​​immediatamente e lo scalo è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e consentire un’indagine sull’accaduto.

Le immagini provenienti dal luogo dell’incidente mostra no gravi danni alla parte anteriore dell’aereo. Jazz Aviation ha confermato, tramite comunicato stampa, l’incidente che ha coinvolto il volo Air Canada 8646 proveniente da Montreal. La compagnia aerea ha spiegato che il velivolo coinvolto nell’incidente trasportava 72 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightRadar24, il volo è decollato dall’aeroporto internazionale di Montreal Trudeau poco dopo le 22:30 (ora locale) ed è arrivato a LaGuardia circa un’ora dopo. Secondo gli ultimi dati raccolti da Flightradar24 prima della collisione, l’aereo viaggiava a circa 130 miglia orarie poco prima di colpire il camion dei pompieri.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)