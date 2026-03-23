LeUltimeParoleFamose torna con il singolo “Umore blu”

UMORE BLU, il nuovo singolo di LeUltimeParoleFamose, in uscita il 20 marzo, è un brano che parte dal concetto di burnout

UMORE BLU, il nuovo singolo di LeUltimeParoleFamose, in uscita il 20 marzo, è un brano che parte dal concetto di burnout: uno stato emotivo opprimente che emerge quando la richiesta di essere sempre performanti inizia a consumare energie e lucidità. È la condizione in cui la fatica diventa silenziosa e quotidiana, lasciando poco spazio alla vulnerabilità.

Il “blu” diventa così un colore simbolico che non rimanda soltanto alla malinconia, ma restituisce una fotografia del presente: la pressione costante di un mondo che richiede presenza continua e non ammette errori o distrazioni.

Nel brano, questo scenario viene affrontato a partire da un punto di vista intimo che si fa progressivamente collettivo. Con uno sguardo diretto e contemporaneo, mette in luce la necessità di alleggerirsi, di togliersi di dosso ciò che schiaccia per tornare a respirare. Non c’è negazione del disagio, ma la consapevolezza che la fragilità sia parte dell’esperienza, senza l’obbligo di mostrarsi sempre efficienti.

Con UMORE BLU, LeUltimeParoleFamose prosegue un percorso coerente per linguaggio e visione, confermando un’identità che si muove tra cantautorato e sonorità contemporanee con uno sguardo attento al presente.