La nevralgia del trigemino a “Elisir” oggi su Rai 3

Si parlerà della nevralgia del trigemino a “Elisir” oggi su Rai 3. Poi, le regole di un buon pranzo e i problemi della vescica

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 23 marzo alle 10.50 su Rai 3, si occuperà di una patologia che colpisce il nervo del trigemino e che si manifesta con un dolore acuto, localizzato in corrispondenza della regione che interessa il quinto nervo cranico. Quali sono le cause e chi è più a rischio? In studio, il professor Paolo Notaro, direttore della Struttura Complessa di Terapia del Dolore dell’Ospedale Niguarda di Milano.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, si parlerà del pranzo. È vero che si tratta del pasto più importante della giornata? Quali alimenti sono da privilegiare? Quali sono le buone regole per farlo in salute? Risponderà alle domande il professor Nicolò Merendino, presidente del Corso di Laurea in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione umana all’Università degli Studi della Tuscia.

Lo spazio finale dell’“Abc della salute” sarà invece dedicato ai problemi di salute comunemente associati alla vescica: ingrossamento della prostata, cambiamenti ormonali nelle donne, obesità, stitichezza e diabete. Come si manifestano questi disturbi e come possono essere risolti? In studio, il professor Fabrizio Dal Moro, direttore della Clinica Urologica dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova.