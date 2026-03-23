Il ritorno di “Canzonissima” a “La Volta Buona” su Rai 1

Il ritorno di “Canzonissima” a “La Volta Buona” da oggi pomeriggio su Rai 1. Tra gli ospiti Elio, Don Backy, Gabriella Farinon

Nuova settimana di programmazione a “La Volta Buona”, il daily show condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1 da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, dalle 14.00 alle 16.00. Tra i temi delle puntate, spazio all’attesissimo ritorno dello storico titolo Rai “Canzonissima”, in prima serata su Rai 1 da sabato 21 marzo, guidato da Milly Carlucci.

Al centro del racconto pomeridiano, i commenti, i retroscena e le curiosità della nuova edizione, che rileggerà in chiave contemporanea il grande patrimonio della canzone italiana.Tra gli ospiti: Elio di Elio e le Storie Tese, Don Backy, Gabriella Farinon, Angelo Perrone e Giulio Todrani, per raccontare il fascino di un format che unisce memoria musicale, racconto e performance dal vivo. Anche Caterina Balivo sarà coinvolta tra i “magnifici 7”, chiamati a commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della canzone vincitrice di ogni puntata.

Nel corso della settimana, saranno in studio Rossella Brescia, Samuele Carrino e Sara Ciocca, protagonisti del musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, che dopo il clamoroso successo al Teatro Sistina di Roma si concluderà il 31 marzo al Teatro Lyrick di Assisi.

Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, inoltre, La Volta Buona dedicherà un momento speciale al ricordo di Fabrizio Frizzi, nell’anniversario della sua scomparsa con un omaggio affettuoso a uno dei volti più amati della televisione italiana.

Non mancheranno, come sempre, gli spazi dedicati al benessere, alla salute e alla qualità della vita, con rubriche su diete, chirurgia e longevità, accanto alle pagine di spettacolo e ai racconti dei protagonisti del piccolo schermo.