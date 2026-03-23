Il più grande telescopio del mondo verrà assemblato a Bologna

Gli specchi con cui lavorerà questo gigantesco telescopio saranno assemblati a Bologna dagli scienziati dell’Alma mater

Nel deserto di Atacama, in Cile, sta nascendo il più grande telescopio ottico e infrarosso mai realizzato. Che parlerà anche italiano. O meglio, bolognese. L’Extremely Large Telescope (ELT) sarà infatti dotato di un sofisticato sistema di ottica adattiva con specchi deformabili, ideato dall’Inaf. Questo sistema, che si chiama Morfeo, sarà assemblato proprio a Bologna dagli scienziati dell’Istituto di Astrofisica e dell’Alma Mater, sostenuti anche grazie a fondi Pnrr. L’ELT è un progetto dello European Southern Observatory (Eso) e disporrà di uno specchio principale di ben 39 metri di diametro, con una massa complessiva di oltre 3.000 tonnellate.

L’obiettivo è esplorare l’Universo “con una profondità e un dettaglio mai raggiunti prima“. Il sistema Morfeo servirà ad annullare gli effetti negativi di degrado delle osservazioni astronomiche causati dalla turbolenza atmosferica.

Nei giorni scorsi la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha fatto visita ai siti astronomici dell’Eso, in Cile, alla presenza del presidente dell’Inaf, Roberto Ragazzoni. La ministra ha quindi verificato lo stato di avanzamento dei lavori di ELT e anche il sito destinato a ospitare un’altra grande infrastruttura astronomica: il Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), lo strumento più potente al mondo per le osservazioni nello spettro dei raggi gamma.

IN ARRIVO ALTRI 60 TELESCOPI

Il progetto CTAO prevede la realizzazione di oltre 60 telescopi distribuiti tra emisfero nord e sud, rispettivamente alle Canarie e in Cile, dove la costruzione è iniziata alla fine del 2025. Il quartier generale di CTAO sarà sempre a Bologna, “rafforzando ulteriormente il proprio ruolo come centro nevralgico per il coordinamento scientifico e tecnologico di infrastrutture di ricerca su scala globale”, sottolinea Inaf.

Nelle prime decadi del Novecento, del resto, fu proprio l’astronomo allora direttore dell’Osservatorio di Bologna, Guido Horn d’Arturo, a sviluppare per primo il concetto degli specchi a tasselli per le osservazioni astronomiche. Un’intuizione ancora oggi alla base dei più avanzati telescopi, come gli stessi ELT e CTAO. All’attività di Horn e alla sua idea rivoluzionaria è dedicata una mostra anche al Museo della Specola di Bologna.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)