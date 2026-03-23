“Ender’s game” con Viola Davis e Harrison Ford stasera su Rai 4: la trama

Tratto dal romanzo cult “Il gioco di Ender” di Orson Scott Card e primo tassello del ciclo di “Ender”, “Ender’s Game” stasera su Rai 4: la trama del film

Lunedì 23 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4 il film di Gavin Hood “Ender’s Game”. La Terra è stata invasa da una razza aliena ostile che la Flotta Internazionale è riuscita a respingere. In attesa di una possibile rivalsa aliena, la Flotta addestra dei ragazzi per farli diventare perfetti soldati della resistenza terrestre.

Tratto dal romanzo cult “Il gioco di Ender” di Orson Scott Card e primo tassello del ciclo di “Ender”, “Ender’s Game” è un film rilevante del filone “young adult” che unisce tematiche legate al “coming of age” con atmosfere e intrecci dal sapore fantasy e fantascientifico. I suoi punti di forza sono gli elementi di distopia sociale e politica nella storia e un cast di primissimo ordine che ai giovani protagonisti Asa Butterfield, Abigail Breslin e Hailee Steinfeld, affianca grandi professionisti che hanno fatto la storia del cinema come Harrison Ford, Ben Kingsley e Viola Davis.