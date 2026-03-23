“Ben is back” anche in lingua originale su Rai 5: la trama

Disponibile anche in lingua originale, il film “Ben is back” con protagonista Julia Roberts stasera su Rai 5: ecco la trama

Ben Burns, diciannovenne che vive in una comunità di recupero per tossicodipendenti, si presenta a casa senza preavviso e proprio alla Vigilia di Natale. Inizialmente i suoi familiari sono felici, ma nel giro di poche ore la madre Holly capirà che Ben non è ancora pronto per vivere al di fuori della comunità e dovrà lottare drammaticamente per salvare il figlio e la stessa famiglia.

Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance e Kathryn Newton sono gli interpreti del film drammatico diretto da Peter Hedges “Ben is Back”, in onda in prima serata lunedì 23 marzo 2026 alle 21.25 su Rai 5.