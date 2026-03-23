Arriva in libreria “Ferrari Design. Creative Journeys”, a cura del Centro Stile Ferrari

Dal 10 aprile in libreria “Ferrari Design. Creative Journeys”, a cura del Centro Stile Ferrari. Il volume edito da Skira

In libreria dal 10 aprile 2026, Skira presenta Ferrari Design. Creative Journeys, un prestigioso volume che racconta quindici anni di eccellenza e innovazione firmati dal Centro Stile Ferrari offrendo un viaggio all’interno del processo creativo delle automobili sportive Ferrari, dalle prime intuizioni visionarie agli schizzi, fino alla realizzazione di prototipi e modelli definitivi, veri capolavori di ingegno e maestria artigianale.

Il volume accompagna il lettore alla scoperta dei progetti più significativi realizzati dal Centro Stile Ferrari a partire dal 2010, anno della sua fondazione sotto la direzione di Flavio Manzoni. Dopo la storica collaborazione con Pininfarina, Ferrari inaugura il suo primo studio di design in-house, segnando l’inizio di un approccio progettuale originale e distintivo, che nel corso degli anni si è integrato in modo sempre più strutturato all’interno dell’Azienda. Da qui sono nate automobili sportive uniche, risultato di un costante affinamento progettuale, creativo, tecnico e produttivo reso possibile dal contributo di designer e ingegneri. Un lavoro corale che ha consentito di definire e perfezionare in ogni aspetto delle vetture altamente performanti, considerate tra le più rappresentative dell’intero panorama automobilistico.

Dalle pulsioni creative dei designer, esplicitate nei primi schizzi e disegni, allo sviluppo dell’intero percorso progettuale attraverso la messa a punto di modelli e prototipi, il libro Ferrari Design. Creative Journeys svela gli aspetti più inediti del lavoro del Centro Stile Ferrari, fondato su ricerca, estro, creatività e insieme la capacità inventiva che appartiene in maniera stretta ad un fare tipicamente italiano, espressione del know-how distintivo di Ferrari.

Gli schizzi, i disegni, le fotografie e i rendering, realizzati con tecnologie all’avanguardia, accanto a modelli plasmati manualmente, restituiscono una visione d’insieme dell’attività del Centro Stile, offrendo al lettore uno sguardo privilegiato sul passato, il presente e il futuro di un marchio che dal 1947 continua a ispirare e appassionare generazioni di tutto il mondo.

Completano il volume la prefazione a cura di John Elkann, Executive Chairman di Ferrari, e i testi realizzati da Benedetto Vigna, Chief Executive Officer, Flavio Manzoni, Chief Design Officer, Enrico Leonardo Fagone, Design Consultant, e Daniela Calamia, Design Product Information & Relations Specialist, e l’apparato fotografico di Guglielmo Galliano, responsabile Graphic and Visual del Centro Stile Ferrari.

Il libro accompagna l’omonima mostra in corso presso il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, realizzata in collaborazione con Centro Stile Ferrari e Musei Ferrari.