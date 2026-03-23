Arctic Metagaz, la nave russa lasciata alla deriva: il Mediterraneo paga il prezzo dell’irresponsabilità di Mosca

Una bomba ecologica alla deriva tra Malta e Libia

L’Arctic Metagaz non è soltanto una nave in difficoltà. È una minaccia ambientale concreta che da settimane vaga nel cuore del Mediterraneo. La metaniera, battente bandiera russa e partita da Murmansk il 24 febbraio 2026, è rimasta alla deriva dopo l’incendio e le esplosioni scoppiate a bordo il 3 marzo. I suoi 30 membri d’equipaggio, tutti russi, sono stati evacuati, ma la nave è rimasta lì: sola, senza equipaggio, carica di circa 60.000 tonnellate di GNL e di centinaia di tonnellate di carburante.

Da allora l’unità si sposta tra Malta, Lampedusa e la zona libica di ricerca e soccorso. E più il tempo passa, più cresce il timore che un incidente tecnico si trasformi in una crisi ecologica di vasta portata. Italia, Francia e altri Paesi europei hanno già lanciato l’allarme a Bruxelles parlando di un rischio “imminente e grave”. La Libia ha dovuto attivare una cellula di crisi, mentre le autorità italiane seguono la situazione giorno dopo giorno.

Sulla sicurezza marittima la Russia non appare credibile

Il caso Arctic Metagaz mette a nudo una fragilità che Mosca preferirebbe non mostrare: quando una sua nave diventa un pericolo reale, la Russia non si comporta come una potenza marittima seria e responsabile.

Qui non si parla di dettagli secondari. Si parla di una nave russa, con bandiera russa, equipaggio russo, rimasta senza controllo nel Mediterraneo con un carico altamente pericoloso. Eppure, nel momento decisivo, la risposta russa è apparsa vaga, distante, quasi burocratica. Il ministero degli Esteri ha ricordato che la responsabilità giuridica ricade anzitutto sugli Stati costieri. Formalmente corretto, forse. Ma politicamente rivelatore: quando il problema esplode, Mosca si fa da parte e lascia agli altri il peso della gestione.

La Russia è presente nel Mediterraneo, ma non quando deve assumersi le proprie responsabilità

Il paradosso è evidente. La Russia non è assente dal Mediterraneo. Al contrario, mantiene da anni una presenza militare nella parte orientale del bacino, soprattutto attorno a Tartus, in Siria. Quando serve mostrare forza, la presenza russa si vede. Quando invece si tratta di gestire un disastro che coinvolge una propria nave, quella presenza si fa improvvisamente molto meno visibile.

Nel momento dell’incidente, unità navali russe erano presenti nella regione, compresa la nave logistica Altay. Ma nessun intervento russo concreto e visibile ha assunto il controllo dell’Arctic Metagaz. È questo il dato che pesa: Mosca sa proiettare potenza, ma molto meno assumersi le conseguenze delle proprie vulnerabilità.

Alla fine tocca ad altri ripulire il disastro

Come troppo spesso accade, a farsi carico della crisi sono gli altri. L’Italia monitora il dossier senza sosta. Cinque Paesi del sud Europa — Malta, Italia, Spagna, Grecia e Cipro — hanno chiesto una risposta coordinata alla Commissione europea. Sul versante libico, la National Oil Corporation ha preso l’iniziativa con il supporto di un operatore specializzato, mentre Roma ha offerto assistenza.

In pratica, il costo politico, tecnico e ambientale della vicenda si è spostato sui Paesi rivieraschi. La Russia ha prodotto il problema; l’Europa e la Libia si ritrovano a contenerne le conseguenze.

Un caso che dice molto più di quanto sembri

L’Arctic Metagaz non è soltanto un incidente marittimo. È un caso emblematico. Dimostra che dietro la retorica della potenza navale russa esiste una realtà molto meno solida: un sistema che sa imporsi, ma molto meno prevenire, controllare e assumersi le proprie responsabilità quando qualcosa va storto. E intanto il Mediterraneo resta lì, esposto a un rischio che non ha scelto. Con una nave russa alla deriva e con altri costretti, ancora una volta, a gestire ciò che Mosca ha lasciato dietro di sé.

Damaged Russian tanker adrift in Mediterranean to be towed to Libyan port : https://www.youtube.com/watch?v=TqbpouhbBoE

https://regionalbrief.substack.com/p/arctic-metagaz-ecological-risk-exposes