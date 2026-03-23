A “XXI Secolo” stasera su Rai 1 si parla di referendum e Medioriente

Lunedì 23 marzo, su Rai 1 alle 23.40, va in onda la settima puntata della terza edizione di XXI Secolo, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino. Temi: il referendum sulla giustizia e le misure del governo per far fronte alle conseguenze economiche del conflitto in Medioriente.

Nella prima parte, l’analisi del voto referendario con esponenti di spicco dei partiti di maggioranza e opposizione. A seguire l’approfondimento sulle misure varate dal Governo per contrastare il caro energia. In studio l’economista Azzurra Rinaldi e il Colonnello della Guardia di Finanza Andrea Bello. Ospite della terza parte la cantante Alexia.

Dopo l’editoriale d’apertura, Francesco Giorgino, a risultato del referendum acquisito, discuterà gli effetti politici del voto e quelli sulla giustizia con esponenti di spicco di partiti di maggioranza e opposizione: Fratelli d’Italia e Forza Italia e Pd e Movimento Cinque Stelle. A seguire l’approfondimento sulle misure varate dal Governo sul caro energia come conseguenza del conflitto in Medioriente: in studio l’economista Azzurra Rinaldi per affrontare gli scenari a breve e medio termine e il Colonnello della Guardia di Finanza Andrea Bello per fare il punto sull’attività di contrasto agli speculatori.

Nella terza e ultima parte l’intervista ad Alexia: regina della pop dance italiana e internazionale dei primi anni 2000, interprete di brani di grande successo a Sanremo, di cui è stata anche vincitrice e milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti da giovani universitari, in rappresentanza della Generazione Z.