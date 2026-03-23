A “I Fatti Vostri” su Rai 2 Ivano Michetti dei “Cugini di Campagna”

Stamani su Rai 2 a “I Fatti Vostri” Ivano Michetti dei “Cugini di Campagna”: si parlerà della storia della sua casa occupata abusivamente
All’interno della prima puntata settimanale de “I Fatti Vostri”, lunedì 23 marzo dalle 11.10 su Rai 2, andrà in onda l’epilogo della lunga vicenda di Ivano Michetti, cantante leader del gruppo “Cugini di Campagna” e della sua casa occupata abusivamente.
Dopo aver già trattato la vicenda a inizio febbraio, le telecamere del programma condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio, torneranno nel quartiere romano per assistere alla liberazione dell’appartamento con la consegna delle chiavi al suo legittimo proprietario.
Nella piazza del programma, Anna Falchi intervisterà il leader dei “Cugini di Campagna”. In collegamento da Roma, l’inviato Fabio Lippolis sarà con Samia, la donna che da quasi cinque anni occupa la casa del cantante. Un’intervista a lieto fine per raccontare il tema sempre più attuale dell’emergenza abitativa in Italia.