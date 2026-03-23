A Gorizia il progetto The Matter Loop – Il ciclo della materia

Cosa succede quando i materiali di scarto di un’azienda entrano nello studio di un artista: nasce The Matter Loop – Il ciclo della materia

Cosa succede quando i materiali di scarto di un’azienda entrano nello studio di un artista: nasce The Matter Loop – Il ciclo della materia, il progetto che a Gorizia mette in dialogo arte contemporanea e sistema produttivo, trasformando scarti industriali in nuove opere d’arte.

Quattro artisti del Friuli Venezia Giulia – Giulia Maria Belli, Nicola Facchini, Anna Marzuttini e Kristian Sturi – hanno lavorato a stretto contatto con quattro imprese del territorio (Braida Srl SB, Postir Srl, Contea Cooperativa sociale e Infostar Srl Group) per reinterpretare materiali provenienti dai loro processi produttivi: tessuti, metalli, residui organici e componenti tecnologiche.

Il risultato è una mostra che racconta come creatività, innovazione e produzione possano incontrarsi, aprendo nuove prospettive sul rapporto tra industria, sostenibilità e immaginario contemporaneo.

Il progetto, a cura di Vincenzo Alessandria e promosso da QuiAltrove ETS, sarà presentato a Gorizia dal 28 marzo al 26 aprile 2026 negli spazi di The Circle in via Rastello.

Un esempio concreto di come arte e impresa possano collaborare per ripensare il ciclo della materia e generare nuovi modelli di responsabilità produttiva.