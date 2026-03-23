A Cascina Nascosta arriva “Uno Peggio dell’Altro”: un format di stand up comedy dinamico e irriverente

A Cascina Nascosta arriva “Uno Peggio dell’Altro”, il format di stand up comedy firmato da Giacomo Pietrini e Tommaso Adami, che cambia ogni sera

A Cascina Nascosta arriva “Uno Peggio dell’Altro”, il format di stand up comedy firmato da Giacomo Pietrini e Tommaso Adami, che cambia ogni sera. Dal 25 marzo, lo spazio culturale milanese – tra i più attivi della città, dedicato ad arte, musica e innovazione – ospita questo spettacolo originale, regalando al pubblico milanese risate e improvvisazione inedita.

Il segreto dello spettacolo nasce dal rapporto tra i due comici: due personalità opposte ma complementari – Giacomo, introspettivo e surreale, e Tommaso, diretto e narrativo – che insieme creano un dialogo continuo con il pubblico. Il risultato è un mix di monologhi, improvvisazione e momenti condivisi, dove nessuna replica è mai uguale all’altra e il pubblico diventa protagonista della scena.

Il cuore della rassegna è l’alternanza dei format: da aprile a luglio, dopo il debutto del 25 marzo, il duo porterà in scena due spettacoli diversi, alternandoli ogni due settimane per offrire sempre qualcosa di nuovo.

Si parte il 25 marzo alle h21 con “Uno Peggio dell’Altro”, uno show dinamico tra monologhi, improvvisazione e interazione con il pubblico. Gli appuntamenti proseguiranno poi alternando:

“Uno Più Fresco dell’Altro” – lo stesso spirito dello spettacolo originale, ma con materiale completamente nuovo, ancora in fase di sperimentazione

“UPDA presenta: Ospiti Più Migliori” – Giacomo e Tommaso introducono la serata e lasciano spazio a due comici ospiti da loro scelti, ognuno con mezz’ora di comicità originale. Tra gli ospiti già confermati: Mattia Alfieri e Simone Luzi, mentre a maggio saliranno sul palco Nanni Mascena e Marco Los.

Ogni serata diventa così un’esperienza diversa, in cui il pubblico partecipa attivamente, contribuendo a rendere ogni spettacolo irripetibile.