A Cascina Nascosta arriva “Uno Peggio dell’Altro”: un format di stand up comedy dinamico e irriverente


A Cascina Nascosta arriva “Uno Peggio dell’Altro”, il format di stand up comedy firmato da Giacomo Pietrini e Tommaso Adami, che cambia ogni sera

uno peggio dell'altro

A Cascina Nascosta arriva “Uno Peggio dell’Altro”, il format di stand up comedy firmato da Giacomo Pietrini e Tommaso Adami, che cambia ogni sera. Dal 25 marzo, lo spazio culturale milanese – tra i più attivi della città, dedicato ad arte, musica e innovazione – ospita questo spettacolo originale, regalando al pubblico milanese risate e improvvisazione inedita.
Il segreto dello spettacolo nasce dal rapporto tra i due comici: due personalità opposte ma complementari – Giacomo, introspettivo e surreale, e Tommaso, diretto e narrativo – che insieme creano un dialogo continuo con il pubblico. Il risultato è un mix di monologhi, improvvisazione e momenti condivisi, dove nessuna replica è mai uguale all’altra e il pubblico diventa protagonista della scena.
Il cuore della rassegna è l’alternanza dei format: da aprile a luglio, dopo il debutto del 25 marzo, il duo porterà in scena due spettacoli diversi, alternandoli ogni due settimane per offrire sempre qualcosa di nuovo.
Si parte il 25 marzo alle h21 con “Uno Peggio dell’Altro”, uno show dinamico tra monologhi, improvvisazione e interazione con il pubblico. Gli appuntamenti proseguiranno poi alternando:
Ogni serata diventa così un’esperienza diversa, in cui il pubblico partecipa attivamente, contribuendo a rendere ogni spettacolo irripetibile.