Tennis, Atp di Miami: Sinner inizia con una vittoria in due set

Esordio vincente per Jannik Sinner al torneo Atp di Miami, sui campi dell’Hard Rock Stadium. L’azzurro, entrato in gioco al secondo turno, ha battuto in due set il bosniaco Damir Dzumhur

Esordio vincente per Jannik Sinner al torneo Atp di Miami, sui campi dell’Hard Rock Stadium. L’azzurro, entrato in gioco al secondo turno, ha battuto in due set il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-3, 6-3.

SINNER: “MATCH D’ESORDIO MAI FACILI, BUONA VITTORIA”

“Stiamo cercando lavorare sulle transizioni, e avere un break di vantaggio immediatamente mi ha permesso di essere un po’ più aggressivo. A volte funziona, a volte sbaglio, ma sono felice perché ho avuto poco tempo per adattarmi: qui le condizioni sono differenti rispetto ad Indian Wells, e i match d’esordio non sono mai facili”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria al Miami Open contro Damir Dzumhur, in cui ha eguagliato il record di set vinti consecutivi in un Masters 1000 di Novak Djokovic, 24.

“Io cerco solo di giocare più partite possibile, trattando tutti gli avversari allo stesso modo e cercando avere sempre la stessa attitudine. Cercherò anche di giocare meglio nella prossima partita, ed avere domani un giorno di riposo mi aiuterà sicuramente” ha concluso l’azzurro.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)