“Sunset Love” è il nuovo singolo degli Hidden Hands per Glue Valley

“Sunset Love”, il nuovo singolo degli Hidden Hands per Glue Valley, disponibile da venerdì 20 marzo 2026 in tutti gli store digitali

Nu disco sofisticata, pronta ad irradiarsi attraverso i riflessi di una discoball: questa l’essenza di “Sunset Love”, il nuovo disco degli Hidden Hands, in uscita venerdì 20 marzo 2026 per l’etichetta discografica svizzera Glue Valley. “Sunset Love” si caratterizza per groove magnetici, una voce squillante, richiami ed omaggi agli settanta ed ottanta ed ai suoi momenti d’oro: tutto quanto ideale per fare festa dal tramonto all’alba, quando il giorno cede il passo alla notte e viceversa. Ideale sia per il dancefloor sia per un ascolto rilassato ed allo stesso tempo ritmato. Sempre venerdì 20 marzo “Sunset Love” verrà presentato ufficialmente durante il party Hidden Hands, in programma al Porto Bello di Lugano.

Hidden Hands è un progetto musicale formato da Rea, Mapo e Artiglio! e che fonde il fascino senza tempo della disco con l’energia della house contemporanea, dando vita a un sound fresco ed innovativo. Al centro della loro identità sonora spicca una profonda passione per i sintetizzatori, con i quali gli Hidden Hands costruiscono le loro produzioni discografiche. Attraverso una fusione perfetta tra richiami al passato e tecniche di produzione moderne, ogni loro traccia è il viatico ideale per esaltare il dancefloor e dare all’ascoltatore vibrazioni uniche.

Glue Valley è un progetto musicale ticinese nato nel 2023 dall’incontro tra i succitati Rea, Mapo e Artiglio! (Andrea Realini, Massimo Ferrari e Luca Tavaglione). I tre artisti, già noti tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 con l’alias Robotronic Squad, si sono ritrovato in studio di registrazione dopo oltre vent’anni, con l’obiettivo di creare nuove tracce e nuovi remix. La loro musica è profondamente ispirata al territorio ticinese in cui sono nati, cresciuti e in parte vivono tuttora. Il risultato è un sound fresco che va oltre il dancefloor, con un forte richiamo alle sonorità britanniche e che si caratterizza per un utilizzo costante dei sampler, autentico tratto distintivo delle loro produzioni.