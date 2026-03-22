Su Rai 1 “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” con “La colpa si sconta vivendo”: la trama

Stasera su Rai 1 torna la quinta stagione della fiction “ Imma Tataranni – Sostituto procuratore” con l’episodio 3 “ La colpa si sconta vivendo”: la trama

Nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi romanzi – Imma Tataranni è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai. Giunta alla quinta stagione, la serie tv in quattro puntate – prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission, torna domenica 22 marzo in prima serata su Rai 1.

Nell’episodio in onda stasera durante un pranzo a Bandusia, Imma si scontra con la fondatrice Piacentini ma viene richiamata su un nuovo caso: l’avvocato Pignatelli è stato trovato morto in circostanze misteriose. Tra tensioni con Pietro, pressioni sul lavoro e la crescente complicità con Mike, l’equilibrio personale di Imma vacilla.