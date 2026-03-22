Stasera su Rai 5 “Spencer” anche in lingua originale: la trama

Kirsten Stewart nei panni della Principessa di Galles: stasera su Rai 5 il film “Spencer” che racconta la vita di Lady Diana

Domenica 22 marzo 2026 alle 21:20 Rai 5 propone “Spencer” di Pablo Larrain. È il dicembre 1991 quando la famiglia reale britannica si appresta a trascorrere il Natale a Sandrigham, nella tenuta della regina. Il matrimonio fra il principe Carlo e la principessa di Galles attraversa una grave crisi per via della relazione di lui con Camilla Parker Bowles. La festività sarà difficile e tesa per Diana, combattuta fra i doveri nei confronti della corona reale, l’amore per i figli e un desiderio di emancipazione e indipendenza che la sta spingendo sempre più lontana da Londra e da Buckingham Palace. Il film è diretto da Pablo Larrain. Nel cast Kirsten Stewart che interpreta Lady D.