Simona Izzo e Vanessa Scalera a “Da noi…a Ruota Libera” oggi su Rai 1

Domenica 22 marzo alle 17:20 su Rai1, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi…a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Ospiti di questa puntata: Simona Izzo, attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista, che torna protagonista su Rai1, da sabato 21 marzo, tra i “magnifici sette”, insieme alla stessa Francesca Fialdini, nella nuova edizione di “Canzonissima”, lo storico varietà riportato in tv da Milly Carlucci; Vanessa Scalera, che è tornata a interpretare, sempre con grande successo, il sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni, nella quinta stagione della serie in onda in queste settimane su Rai1; Elenoire Casalegno, conduttrice a attrice. Spazio, infine, alla storia di Anna Mineo, 32enne della provincia di Palermo, nata con una grave patologia alla gamba sinistra e che sogna di correre alle Paralimpiadi di Los Angeles del 2028.

Al centro del programma, come sempre, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo accanto ai racconti di storie vere, intense ed esemplari di persone comuni capaci di dare una svolta alla propria vita. Storie di rinascita, cambiamento e coraggio, in cui far girare la ruota diventa metafora di nuove opportunità.