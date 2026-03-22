Roma, un’esplosione poi crollano tre palazzine a Piana del Sole: feriti ed evacuati

Tre palazzine sono crollate a Roma, nella zona a Piana del Sole, a ridosso della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo. Una violenta esplosione è stata avvertita distintamente dai residenti. Il boato è stato seguito dal cedimento degli edifici e da una densa nube di fumo.

Secondo le prime informazioni, il personale dei Vigili del Fuoco appena giunto ha estratto due persone consegnandole ai sanitari del 118 in codice rosso. Diverse famiglie sono state fatte evacuare per motivi di sicurezza. L’area è stata immediatamente isolata per consentire le operazioni di soccorso.

SOCCORSI E VERIFICHE

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118. I soccorritori stanno lavorando per verificare la presenza di eventuali persone sotto le macerie e per mettere in sicurezza gli edifici circostanti, alcuni dei quali avrebbero riportato danni.

“Dai primi accertamenti- si legge sul Corriere– l’esplosione degli edifici in via Tavagnasco, angolo via Cigliè, sarebbe stata originata da due bombole di gas interrate in giardino per rifornire l’abitazione teatro dello scoppio. A quanto si apprende, poi, “verifiche successive hanno escluso la presenza di ulteriori residenti coinvolti“.

IL SINDACO GUALTIERI: ESPLOSIONE DI GRANDISSIMA POTENZA

“C’è stata un’esplosione di grandissima potenza, impressionante, che ha completamente distrutto una villetta e una palazzina e danneggiate quelle intorno. Ci sono due persone ferite al S. Eugenio in gravi condizioni, aspettiamo i bollettini medici, e stiamo verificando quanti abbiano bisogno di assistenza alloggiativa. L’esplosione sembra dovuta a una fuga di gas“. Queste le prime parole del sindaco Roberto Gualtieri giunto a Piana del Sole.

Il sindaco ha “rivolto un pensiero ai feriti” e ha ringraziato “tutti gli operatori sul posto e il presidente del Municipio”.

Sul numero degli sfollati Gualtieri ha riposto: “I vigili del fuoco valuteranno quante abitazioni saranno agibili quante no. Non lasceremo da sole queste persone“.

LE IMMAGINI DELL’ESPLOSIONE DALL’ALTO

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)