Referendum, il video del ragazzo 18enne con Meloni diventa virale

Referendum, il selfie con Meloni diventa virale: “Io però voto no”. Un 18enne incontra la premier e confessa il suo orientamento, la reazione spopola sui social

Un selfie con la presidente del Consiglio e, subito dopo, la frase che sorprende tutti: “Io però voto no al referendum”. È il video che da ore circola sui social e che vede protagonista un ragazzo di 18 anni insieme a Giorgia Meloni.

Il giovane si avvicina alla premier chiedendo una foto, ma mentre registra il momento le confessa che il suo primo voto sarà contrario alla riforma. Il filmato, rilanciato su TikTok e altre piattaforme, è diventato rapidamente virale.

LA REAZIONE DELLA PREMIER

Nel video, dopo un iniziale momento di sorpresa, Meloni replica e poi commenta: “È la democrazia”. Una risposta che chiude lo scambio in modo disteso, nonostante il dissenso espresso dal ragazzo.