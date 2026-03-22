Oroscopo di oggi, domenica 22 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 22 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Astri corroboranti ci rendono combattivi. Esprimiamoci con fermezza. Troviamo il coraggio di togliere la maschera per mostrarci come siamo. Luna nel nostro cielo: passione e autorevolezza. In tutto quello che facciamo c’è l’impronta dei capi.
Toro
Approfittiamo di questo giovedì per concederci una pausa di riflessione. Accantoniamo le preoccupazioni, spegniamo il telefono, meditiamo. Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città ritempra subito corpo, mente e spirito.
Gemelli
Influenze affettuose mettono una pezza ai nostri bisticci nella coppia. Spiegazioni chiare e sincere alleviano i morsi pungenti della gelosia. Mettiamo il massimo impegno nel lavoro. Progetti che diventano basi per un futuro sviluppo dell’attività.
Cancro
Giornata impegnativa. A casa o in ufficio, le faccende da sbrigare sono parecchie. Impegniamoci saggiamente con la disposizione d’animo giusta. Guardando più in là del nostro naso, scopriamo che se le quattro mura sono anguste, c’è il mondo da esplorare.
Leone
Grazie ai raggi positivi della Luna e di Saturno, disponiamo di buoni argomenti per convincere i nostri clienti, i sottoposti e persino i figli un po’ ribelli. L’energia per affermare il nostro punto di vista non ci manca. Facciamolo simpaticamente senza arroganza.
Vergine
L’assenza di astri disarmonici contribuisce a rendere l’atmosfera tranquilla e serena, ideale per una riunione in famiglia o con gli amici. Nel caso dovessimo incontrare una persona nuova, lasciamoci guidare dal nostro intuito senza esitare.
Bilancia
Qualche grana professionale scombina i nostri programmi odierni? Confidiamo nelle mani esperte di un amico. La soluzione si trova di sicuro. Prendiamo tempo, se non sappiamo che pesci pigliare di fronte a un ex che, pentito, torna a farsi vivo.
Scorpione
La famiglia è al primo posto dei nostri interessi. Un parente, bisognoso di compagnia, oggi potrebbe trovare in noi il suo angelo custode. I colleghi sono dalla nostra parte, ma dobbiamo riuscire a dimostrare che la nostra intuizione è affidabile.
Sagittario
Fortunatamente le burrasche si placano e oggi ripartiamo appoggiandoci al nostro consueto ottimismo. Affari e carriera sotto i riflettori. Le idee e l’entusiasmo non mancano. Abbiamo una carica tale, da spostare montagne e addolcire chi ci è vicino.
Capricorno
A causa della Luna, qualche frizione con familiari, colleghi e vicini bisogna metterla in conto. Puntiamo sulla flessibilità: è l’arma vincente. Alcune circostanze ci remano contro, ma niente può fermarci. La nostra determinazione è ferrea.
Acquario
Ci viene offerta una buona opportunità per dare libero corso alla creatività, ma con un occhio vigile che non trascura gli aspetti pratici. Voliamo pure alto, e otteniamo qualcosa che ci dà più soddisfazione di quanto avremmo mai immaginato.
Pesci
Una bella notizia, del tutto inaspettata, giunge in serata: prepariamoci a incontri piacevoli. Fase costruttiva per il lavoro, pericolosa per le finanze. Dedichiamo tempo allo scrivere, disegnare, suonare uno strumento, diamo spazio alla fantasia in ogni forma.