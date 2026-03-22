“Nudi sotto le bombe”, il nuovo album del cantautore toscano Dario Canal

“Nudi sotto le bombe”, il nuovo lavoro discografico di Dario Canal, è un album intenso e viscerale che attraversa storie personali e collettive, mescolando ironia, memoria, impegno civile e poesia

Un disco che parla di coraggio, paura, amore, ideali e libertà. Oggi arriva su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico “Nudi sotto le bombe”, il nuovo lavoro discografico di Dario Canal, un album intenso e viscerale che attraversa storie personali e collettive, mescolando ironia, memoria, impegno civile e poesia.

“Nudi sotto le bombe” nasce da una riflessione profonda sul significato del coraggio: «Ho sempre molta paura di non riuscire ad affrontare le cose ? racconta il cantautore toscano ? e per questo ho deciso di aiutarmi scrivendoci una canzone. Questo disco è il mio modo di mettermi a nudo, di restare in piedi anche quando tutto sembra crollare. È dedicato a chi lotta, sempre e solo con il sorriso».