Mondiali indoor di Torun: Battocletti è oro nei 3000 metri

Mondiali di atletica indoor, infinita Battocletti: è oro nei 3000 metri. Un trionfo da fuoriclasse che l’ha resa regina del mezzofondo anche a livello globale
Infinita Nadia Battocletti. L’azzurra ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia.
Un trionfo da fuoriclasse che l’ha resa regina del mezzofondo anche a livello globale. Davanti a tutte in una gara tattica, gestita alla perfezione, fino all’entusiasmante volata che l’ha incoronata in 8:57.64 nei confronti della statunitense Emily Mackay (8:58.12) e dell’australiana Jessica Hull (8:58.18).
Fuori dal podio le temute etiopi, con Aleshign Baweke quarta (9:00.26) e la campionessa uscente Freweyni Hailu sesta (9:02.41) dopo una caduta poco prima di metà gara.
“È UNA DELLE PIÙ GRANDI IMPRESE DELLA MIA CARRIERA”
“E’ stata una gara folle, come danzare nel caos. Sì, è una delle più grandi imprese della mia carriera. Pista, cross, strada, adesso le indoor… ora mi metto anche a nuotare”, ha detto nel post gara.
(Foto Fidal)
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)