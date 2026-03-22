L’intossicazione, a “Check-Up” stamani su Rai 1

L’intossicazione: sarà questo il tema al centro della puntata di “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini, in onda domenica 22 marzo alle 9.15 su Rai 1. Ad aprire la puntata sarà Lucio Gnessi, ordinario di Scienze Mediche Avanzate presso il Dipartimento Medicina Interna, Scienze Endocrino-Metaboliche del Policlinico Umberto I di Roma, che spiegherà come certe sostanze possano influire sul sistema immunitario e sull’equilibrio ormonale.

A seguire, con Claudio Ferri, ordinario di Medicina Interna all’Università dell’Aquila, ci sarà un focus sulla sepsi: emergenza medica spesso definita “avvelenamento del sangue”, frutto di una reazione eccessiva del sistema immunitario a un’infezione.

Non solo pericoli: Diego Gigliotti, Docente del Master in Medicina Estetica presso l’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” e specialista in medicina e chirurgia estetica, mostrerà come il botulino, pur essendo una tossina, possa trasformarsi in una risorsa terapeutica preziosa in diversi ambiti clinici.

Spazio anche alla dimensione psicologica della salute: Maria Malucelli, psicoterapeuta e docente di Psicologia Clinica presso la Fondazione Fatebenefratelli di Roma, parlerà dei legami affettivi che possono diventare fonte di dipendenza e sofferenza.

Cristiano Caruso, direttore UOSD di Allergologia e Immunologia Clinica presso la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, si concentrerà poi sulle intossicazioni alimentari, che ogni anno colpiscono migliaia di persone, spesso a causa di errori nella conservazione dei cibi in ambito domestico.

E ancora, in tema di nutrizione, Renata Bracale, docente di Nutrizione Umana all’Università del Molise, fornirà consigli pratici per la sicurezza alimentare.

Infine, si parlerà di salute orale: Andrea Pilloni, Professore Ordinario di Parodontologia presso la Sapienza Università di Roma e membro del Comitato Scientifico Multidisciplinare per la Salute Orale e Sistemica, spiegherà come riconoscere i primi segnali della parodontite, malattia sistemica diffusa e spesso sottovalutata.

La puntata sarà disponibile anche su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound.