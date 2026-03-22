“Linea Verde” oggi su Rai 1 fa tappa a Campione d’Italia

Torna con una puntata dedicata a Campione d’Italia, l’enclave italiana incastonata nel territorio svizzero e affacciata sul Lago di Lugano, Linea Verde su Rai 1

Torna con una puntata dedicata a Campione d’Italia, l’enclave italiana incastonata nel territorio svizzero e affacciata sul Lago di Lugano, l’appuntamento con “Linea Verde”, in onda domenica 22 marzo alle 12.20 su Rai 1. Il viaggio di Peppone Calabrese e Fabio Gallo insieme a Margherita Granbassi parte da qui, per scoprire l’origine di questa piccola porzione d’Italia oltre frontiera. Attraverso un percorso nel centro storico, tra vicoli e piazze affacciate sul lago, i conduttori incontrano la comunità di Campione, raccogliendo storie di vita quotidiana in un territorio che vive da sempre tra due Paesi.

Il lago diventa poi protagonista: sulle acque del Ceresio, insieme ai pescatori, “Linea Verde” racconta il rapporto profondo tra Campione e il lago, da sempre via di lavoro, di passaggio e di collegamento con i territori vicini. Margherita Granbassi prosegue il viaggio seguendo l’acqua come antica via di passaggio, per approdare prima al Santuario di Santa Maria dei Ghirli, luogo di fede affacciato sulla frontiera, custode di storie antiche che sono state determinanti per la vicenda di questa enclave italiana in Svizzera. Raggiunge poi le antiche fornaci di Campione, testimonianza delle attività economiche di cui i campionesi erano maestri.

Peppone Calabrese, dopo le storie raccolte a Campione tra lago e frontalieri, risale i sentieri verso la Valle d’Intelvi fino a Erbonne, minuscolo borgo di pochi abitanti che custodisce il Museo del Contrabbando. Il viaggio lungo il confine prosegue fino a Blessagno, per scoprire un’azienda che si dedica alla tutela di razze rare e specie locali a rischio, come la capra Verzasca.

Fabio Gallo, invece, attraversa il confine letterario arrivando fino ai luoghi di Antonio Fogazzaro, autore di Piccolo Mondo Antico. Dalla Valsolda a Villa Fogazzaro Roi, tra borghi affacciati sul lago e vicoli rimasti intatti, il racconto si snoda tra atmosfere sospese e identità di frontiera. Tappa al punto di ritrovo dei frontalieri, dove raccogliere testimonianze di chi ogni giorno vive il confine per lavoro.

Nel finale i tre conduttori si ritrovano a Campione per raccontare la storia del più piccolo circuito automobilistico del mondo e visitare la Galleria Civica, che rende omaggio ai Maestri Campionesi, protagonisti di una tradizione artistica e architettonica che nei secoli ha portato il nome di questo territorio ben oltre i suoi confini. A chiudere la puntata, sempre nello scenario di Campione, un pranzo dedicato alla cucina di confine, dove si incontrano tradizione italiana e influenze svizzere.

“Linea Verde” è un programma di Andrea Caterini e Stefania Bove, Sara Bonetti, Giuseppe Bosin, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Marta Santella, Yari Selvetella. Produttore esecutivo Sonia Marcantuono. Regia di Eleonora Niccoli.