Leo Lennox pubblica il nuovo singolo “Terapia D’urto”

“Terapia D’urto” è il nuovo singolo di Leo Lennox, disponibile da venerdì 13 marzo su tutte le piattaforme di streaming digitale per Sputnik Music Group

“Terapia D’urto”, il nuovo singolo di Leo Lennox, nasce dall’urgenza di attraversare una frattura emotiva senza cercare scorciatoie. È un brano che sceglie di restare nella crisi, di analizzarla, di assorbirla fino in fondo per trasformarla in consapevolezza. Ma questa volta il percorso interiore prende forma dentro un immaginario sonoro preciso: quello della synthwave.

La produzione avvolge il testo in un paesaggio notturno fatto di sintetizzatori, bassi profondi e ritmiche elettroniche dal respiro rétro-futurista. Le atmosfere richiamano luci al neon, strade vuote e orizzonti urbani sospesi tra malinconia e rinascita. In questo contesto, la “terapia d’urto” diventa non solo un concetto emotivo, ma anche un impatto sonoro: un’onda sintetica che amplifica ogni parola, ogni presa di posizione.

Il brano racconta la scelta di non tornare a casa se non almeno un po’ cambiati, di smettere di sacrificarsi per chi non è disposto a fare lo stesso. Frasi come “Io sono tutto quello che ho” diventano mantra ripetuti su tappeti elettronici avvolgenti, trasformando la vulnerabilità in affermazione identitaria. La solitudine non è più un vuoto che condanna, ma uno spazio da abitare, una stanza illuminata al neon in cui ritrovarsi. La synthwave qui non è solo un’estetica, ma un linguaggio coerente con il messaggio del brano: un suono nostalgico e insieme proiettato in avanti, capace di tradurre il conflitto interiore in energia, la rottura in movimento.