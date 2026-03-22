La Guerra in Medio Oriente a “In Mezz’ora” oggi su Rai 3

Domenica 22 marzo dalle 14.30 “In Mezz’ora” esamina la guerra che sta distruggendo il già fragile equilibrio della regione mediorientale e mettendo a rischio quello del mondo intero

Dopo tre settimane di conflitto, qual è la situazione in Medio Oriente? E perché gli impianti di gas e petrolio sono bersagli sempre più frequenti nella guerra degli Stati Uniti e Israele contro l’Iran? Mentre lo shock energetico sta già ridisegnando l’economia globale, iniziano ad emergere alcune delle ragioni profonde che hanno portato a questa escalation.

Domenica 22 marzo dalle 14.30 “In Mezz’ora” – il programma di approfondimento condotto da Monica Maggioni ogni domenica su Rai 3 – esamina la guerra che sta distruggendo il già fragile equilibrio della regione mediorientale e mettendo a rischio quello del mondo intero. E si cerca di capire il nesso tra le risorse minerarie, la minaccia di Trump di fermare gli aiuti sull’HIV in Zambia e quanto sta succedendo tra Pakistan e Afghanistan. Ospiti lo scrittore e regista israeliano Etgar Keret e il saggista David Quammen.