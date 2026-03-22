La Bottega dell’arte in concerto a Roma ad aprile

Il 13 aprile 2026, la storica cornice del Teatro degli Eroi ospiterà un evento unico nel suo genere: il ritorno de La Bottega dell’Arte. Non un semplice concerto, ma una vera e propria festa “come quelle di una volta”, nata dalla sinergia tra RTR 99 TI RICORDI, lo storico gruppo capitolino e Studio Roma Management.

La serata si aprirà con un’atmosfera intima e nostalgica. Sul palco sarà allestita una postazione radiofonica di RTR 99 TI RICORDI, ricreando il calore delle feste in casa tra amici, tra giradischi e chitarre. Fabio Martini (RTR 99 Ti Ricordi) guiderà il pubblico attraverso un viaggio fatto di aneddoti, storie inedite e curiosità che hanno segnato la carriera della band.

Il culmine dell’evento sarà il concerto live, un autentico salto nel tempo per riascoltare i grandi successi che hanno scalato le classifiche e il cuore di intere generazioni, come Come due bambini, Bella sarai, Amore nei ricordi, Che dolce lei, L’avventura.

La data del 13 aprile segna ufficialmente l’inizio del tour, inoltre sarà l’occasione per presentare l’attesissimo album live, una raccolta che cattura l’energia e l’emozione delle performance dal vivo della band.

Nata a Roma nel 1974, La Bottega dell’Arte è stata pioniera di un pop elegante e artigianale. Fondata da Fernando Ciucci, Piero Calabrese, Romano Musumarra, Massimo Calabrese e Alberto Bartoli, la band ha generato collaborazioni internazionali prestigiose (da Céline Dion a Pavarotti, passando per Giorgia e Marco Mengoni).

Oggi, il gruppo apre una nuova fase artistica. La formazione attuale, che unisce i membri storici a nuove energie creative, vede sul palco Massimo Calabrese, Alberto Bartoli, Claudio Zitti, Saverio Pietropaolo, Davide Fraraccio (cantautore romano il cui ingresso segna l’unione tra il repertorio storico e nuove produzioni originali).