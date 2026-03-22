Kanestri è “In rotta con lo sport”

Da venerdì 20 marzo sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “In rotta con lo sport”, il nuovo singolo di Kanestri

“In rotta con lo sport”, il nuovo singolo di Kanestri, è un brano che prosegue il percorso artistico ed emotivo del cantautore, accompagnando l’ascoltatore verso il disco d’esordio in uscita a metà 2026. Qui lo sport diventa metafora dell’amore, ponendo l’accento su ciò che esso rappresenta: il primo passo per ritrovare se stessi è accettare che il gioco, a volte, non funziona più.

Commenta l’artista a proposito del brano: “In rotta con lo sport è una canzone nella quale lo sport diventa metafora dell’amore. Non è il campo da gioco al centro del racconto, ma ciò che rappresenta: impegno, disciplina, concetto di squadra, obiettivi condivisi, aspettative, vittorie e sconfitte. Credo siano tutti elementi che esistono anche dentro una relazione. E il primo passo per ritrovare se stessi è accettare, e soprattutto accettarsi, quando il gioco non funziona più. Torna sempre il concetto dell’imparare a convivere con le proprie crepe, il riconosce l’importanza di accettare le proprie fragilità rimanendo autentici.”