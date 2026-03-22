“Italic, carattere italiano” in replica su Rai Storia racconta Enrico Caruso


“Italic, carattere italiano”, format originale prodotto da Rai Cultura e Stand by condotto da Giorgio Zanchini in onda in replica da domenica 22 marzo 2026 alle ore 21.10 su Rai Storia

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“Italic, carattere italiano”, format originale prodotto da Rai Cultura e Stand by condotto da Giorgio Zanchini in onda in replica da domenica 22 marzo 2026 alle ore 21.10 su Rai Storia.

Il protagonista della prima puntata è Enrico Caruso: il più famoso tenore del suo tempo e anche, ai primi del Novecento, la prima star globale della canzone. “Italic, carattere italiano” ripercorre la sua straordinaria storia umana e artistica, partendo dal quartiere povero di Napoli dove è nato e arrivando sul palco del più grande teatro lirico del mondo: il Metropolitan Opera House di New York.

Dallo studio virtuale Giorgio Zanchini, narratore e guida del racconto, ripercorre la strada di un grande italiano del passato e della nazione che ha beneficiato del suo ingegno e del suo talento, una strada che incrocia quella di altri nostri connazionali, noti e meno noti, che hanno portato l’italianità nel mondo. Il racconto si amplia così per diventare anche una scoperta di storie esemplari di vita di italiani in un Paese straniero e uno spaccato di storia e divulgazione. Ad arricchire la narrazione, ospiti d’eccezione e interviste in studio con esperti: nella prima puntata, Serena Autieri (conduttrice, attrice ma anche cantante e interprete di quel repertorio di canzoni napoletane che Caruso farà conoscere al mondo), Laura Valente (musicologa, curatrice del Museo Caruso a Palazzo Reale di Napoli), Giuliana Muscio (storica della emigrazione italiana), Luigi Carbone (compositore, musicista e presidente del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli) e Candida Morvillo (giornalista e scrittrice).