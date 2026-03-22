“Il nome della rosa” dal bestseller di Umberto Eco oggi su Rai Movie

Tratto dall’omonimo bestseller di Umberto Eco, il film cult “Il nome della rosa” con Sean Connery in onda stasera su Rai Movie: la trama

“Il nome della rosa” è il film in onda domenica 22 marzo 2026 alle 21.20 su Rai Movie. Autunno 1327. Alcune morti misteriose sconvolgono la tranquillità di un monastero benedettino. I frati si convincono di un’imminente Apocalisse ma il monaco francescano Guglielmo Da Baskerville, giunto in quel luogo con il fido novizio Adso da Melk, inizia a indagare e scopre ben altro.

Scatenatasi l’ira dell’inquisitore Bernardo Gui, Guglielmo e Adso devono mettercela tutta per cercare di scagionare gli ingiustamente accusati. Alla regia del francese Jean-Jacques Annaud. Nel cast Sean Connery, Christian Slater ed Helmut Qualtinger. Il film, tratto dall’omonimo capolavoro di Umberto Eco, ha vinto numerosi premi per la migliore fotografia (Tonino Delli Colli), migliori costumi (Gabriella Pescucci) e migliore scenografia (Dante Ferretti).