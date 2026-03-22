Il film “Martedì e venerdì” in prima Tv su Rai 2: ecco la trama

Martedì e venerdì, film del 2024 scritto e diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, in prima visione Tv su Rai 2: ecco la trama

Domenica 22 marzo 2026 alle 21:30 Rai 2 propone in prima visione Tv Martedì e venerdì, film del 2024 scritto e diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis.

Roma. Marino, proprietario di una piccola officina motociclistica, ha da poco affrontato il divorzio dalla moglie Simona e, come da accordi definiti insieme agli avvocati, può vedere sua figlia Claudia soltanto due giorni alla settimana: il martedì e il venerdì. La sua situazione peggiora ulteriormente quando, a causa di vecchie tasse non pagate, è costretto a chiudere la sua attività.

Le crescenti difficoltà economiche e la totale incapacità di gestire la sua nuova e complicata vita privata, lo spingono ad unirsi alla banda di un amico criminale, rapinando supermercati e sfruttando la sua abilità come pilota di moto per gestire la fuga dopo i furti. Riuscire però a mantenere segreta la sua doppia vita senza rovinare irrimediabilmente il rapporto con sua figlia, non sarà semplice.