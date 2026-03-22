I Talia Cavasu tornano con “Tik Tok”

Il nuovo brano dei Talia Cavasu, intitolato “Tik Tok”, racconta con ironia e leggerezza una storia che, dietro l’apparenza, nasconde in realtà una riflessione critica sugli usi e i costumi di una generazione

Il nuovo brano dei Talia Cavasu, intitolato “Tik Tok”, racconta con ironia e leggerezza una storia che, dietro l’apparenza di una dichiarazione d’amore per una generica “diva da TikTok”, nasconde in realtà una riflessione critica sugli usi e i costumi di una generazione sempre più intrappolata dietro lo schermo di uno smartphone, dispositivo che spesso finisce per regolare la vita quotidiana.

Nel finale della canzone il protagonista si rende conto che qualcosa, in questo meccanismo, non funziona: percepisce il disagio e la dipendenza che lo circondano, ma ormai, quasi lobotomizzato dai dispositivi digitali, non riesce più a liberarsi dal giogo dei social network e di chi li popola.

Musicalmente il brano si presenta come una traccia energica e coinvolgente, con un ritornello esplosivo e sonorità tipicamente pop punk, arricchite da sfumature che richiamano la dance e l’elettronica.

I Talia Cavasu sono una band attiva nell’ambito punk-rock con influenze pop-punk e dance nata in una sala prove in cantina a Villa Cortese. La formazione include Davide Montanari (voce e chitarra), Gabriele Benevento (basso e cori), Danilo Travaini (batteria e cori) e Paolo Bassi (tastiere e cori).

Il loro stile unisce la potenza del punk-rock con elementi di ballabilità restituendo un’esperienza vivace e coinvolgente sia nei brani che durante le esibizioni dal vivo. Pur affrontando tematiche non sempre leggere i Talia Cavasu mantengono un’energia positiva e una grande presenza scenica.