“Aquiloni” è il nuovo singolo degli Stain, disponibile da venerdì 20 marzo su tutte le piattaforme di streaming digitale per Mosho Dischi, distribuito da That Feeling x Believe

“Aquiloni” è un tassello centrale nel percorso della band pugliese, che consolida una direzione sempre più consapevole e precisa, tanto nella scrittura – ora in italiano – quanto nel suono. Il brano parla dell’infanzia senza indulgere nella nostalgia, ma guardandola con la lucidità di chi ha smesso di idealizzarla. Al centro c’è il passaggio all’età adulta, con la paura di crescere, di perdere i ricordi, di non riconoscersi più – per gli altri e per sé stessi. I versi raccontano questo scarto emotivo con immagini nitide e concrete, dalle estati alle bocche sporche di gelato: momenti che sembravano eterni e che invece, silenziosamente, sono finiti.

Gli aquiloni diventano la metafora portante del brano: leggerezza, vento, giornate aperte e luminose, ma anche il filo che tiene ancorati alle proprie radici mentre il tempo trascina via il resto. Nel ritornello, ripetuto come una domanda sospesa – “Come ci si sente senza di me?” – emerge un doppio movimento: il desiderio di lasciare un segno e, allo stesso tempo, la tentazione di sparire per capire se qualcosa cambierebbe davvero.

Dal punto di vista sonoro, il singolo si muove dentro un indie rock dal respiro ampio, che integra una sensibilità elettronica e un’estetica anni ’80 filtrata in chiave contemporanea. La produzione è luminosa, costruita su synth ariosi, riverberi ampi e chitarre melodiche al servizio dell’atmosfera. Il brano si apre in modo sospeso, quasi trattenuto, e cresce per stratificazioni fino a un ritornello che prende quota e rimane addosso. Come nei singoli precedenti, è la scrittura a guidare l’intero impianto: la musica sostiene le parole e lascia loro spazio. “Aquiloni” non prova a tornare indietro, ma accetta il vento per quello che è. E nel farlo, aggiunge un nuovo capitolo all’identità degli Stain: più matura, più a fuoco, capace di restare leggera senza essere ingenua.