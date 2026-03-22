A “Sulla via di Damasco” oggi su Rai 3 la storia di Sammy Basso

Nuovo appuntamento, domenica 22 marzo alle 7.30 su Rai 3, con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso

Nuovo appuntamento, domenica 22 marzo alle 7.30 su Rai 3, con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura condotto da Eva Crosetta. Una vita piena che attraversa il dolore e lo trasforma in speranza. Una storia capace di commuovere, interrogare, illuminare. In questa puntata il racconto di Sammy Basso, il giovane ricercatore affetto da progeria scomparso il 5 ottobre 2024, che ha insegnato al mondo cosa significhi vivere davvero ogni giorno come un dono.

“Voglio che sappiate che ho vissuto la mia vita felicemente”. È il suo ultimo messaggio: parole semplici e potentissime, destinate a restare. Ma chi era davvero Sammy? Da dove nasceva quella serenità disarmante che conquistava tutti? E quale eredità spirituale e umana lascia a chi resta? A raccontarlo ad Eva Crosetta saranno Laura e Amerigo, i suoi genitori, che tracceranno un ritratto intimo e coinvolgente del figlio, tra ricordi, incontri e scoperte.

Eva Crosetta e Emiliano Fiore ascolteranno le testimonianze del suo fisioterapista Mauro Grande e del suo migliore amico Riccardo Zanolli: due voci che raccontano la forza dell’incontro con Sammy e l’impronta profonda lasciata nelle loro vite, fino a una riscoperta autentica della fede e del senso più vero dell’esistenza. “Sulla Via di Damasco” è anche online su RaiPlay.it.