“A Sua Immagine” dedica la puntata di oggi a Giuseppe, “l’uomo dei sogni”

Appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, domenica 22 marzo alle 10.15 su Rai 1

Appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, domenica 22 marzo alle 10.15 su Rai 1.

Questa puntata è dedicata a Giuseppe, “l’uomo dei sogni”. Nato dal grande amore tra Giacobbe e Rachele, Giuseppe è il figlio prediletto, a lungo atteso e desiderato. Divenuto oggetto dell’invidia dei suoi fratelli maggiori, viene da loro venduto e ridotto in schiavitù ma, grazie alla sua fede incrollabile in Dio e alla capacità di interpretare i sogni, riesce ad affrontare le avversità della sua nuova condizione, a conquistare la benevolenza del faraone e a diventare uno degli uomini più potenti d’Egitto.

Per raccontare la vita di quest’uomo straordinario, in studio con Lorena Bianchetti ci sono la biblista Emanuela Buccioni, il vaticanista del TG2 Rosario Carello e la psicopedagogista e scrittrice Barbara Tamborini. Partendo dal racconto biblico, nascono riflessioni su alcuni grandi temi, ancora incredibilmente attuali, e su quei sentimenti collettivi che accompagnano gli uomini e le donne di ogni tempo.

Nel corso della puntata troverà spazio anche la rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana mentre Luca Ciciriello condurrà il telespettatore ad Andria per conoscere la preziosa reliquia della Sacra Spina.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1 e trasmessa, questa domenica, dalla Cattedrale di Ancona.

Alle 12.00, a seguire, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.