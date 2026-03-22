A “Kilimangiaro” oggi su Rai 3 l’impegno e l’importanza del FAI

Un altro straordinario viaggio nella nuova puntata di “Kilimangiaro”, condotto da Camila Raznovich, in onda domenica 22 marzo alle 16.45 su Rai 3. Nel fine settimana dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico, con le Giornate FAI di Primavera, Marco Magnifico, presidente del Fondo Ambiente Italiano, racconta oltre cinquant’anni di impegno nella tutela delle bellezze del nostro Paese, invitando a riscoprirne l’autenticità e la ricchezza più profonda.

Mentre la natura riavvicina l’uomo, accanto a ciascuno di noi si siede una presenza a tratti perturbante, a tratti rassicurante: l’intelligenza artificiale, al centro anche del libro “Scimmia Sapiens, Lettera a un adolescente sull’intelligenza artificiale” di Marco Malvaldi: a “Kilimangiaro” condivide un racconto lucido e coinvolgente, accompagnando il pubblico dentro una rivoluzione già in atto, tra interrogativi, opportunità e una riaffermazione del ruolo centrale dell’essere umano nell’era tecnologica.

La scoperta di una Corea autentica e inedita è affidata a Paolo Quilici e al suo libro “La Corea oltre Seoul”. Il “Paese del calmo mattino” si svela oltre la capitale, lontano dalle luci della metropoli: un viaggio che esplora l’anima più profonda del Paese, tra identità locali, tradizioni e sapori indimenticabili.

Spazio anche allo sport: Niccolò De Simone porta il pubblico nel cuore dell’Alto Sangro Snowkite Contest 2026, tra Roccaraso e Rivisondoli, dove il surf sulla neve incontra una competizione internazionale di grande fascino.

Victor Hugo, Eugène Delacroix, nomi monumentali della cultura custodiscono storie, curiosità e dimore che diventano veri scrigni di idee e arte. A guidare questo viaggio nella loro dimensione più intima è lo storico dell’arte Jacopo Veneziani, che a “Kilimangiaro” annuncia la seconda stagione del suo programma “Vita d’artista”, in arrivo su Rai 3.

Infine, le autrici Maria Iodice e Floriana Pastore, tornate davanti alla telecamera con il Desk, propongono l’ultimo recap dei borghi in gara per il titolo di “Borgo dei Borghi”.

“Kilimangiaro” è anche online su RaiPlay.it