A “Illuminate” Ornella Muti racconta Eleonora Giorgi

A un anno dalla scomparsa, un docu-film dedicato a Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano. Un omaggio intimo e sincero che intreccia due storie e due sguardi: quello di Eleonora e quello di Ornella Muti, altra diva senza tempo, collega e amica. Lo propone “Illuminate”, la docuserie in quattro puntate di Rai Cultura prodotta da Gloria Giorgianni per Anele, in onda domenica 22 marzo alle 23.15 su Rai3.

È proprio Ornella Muti a guidare gli spettatori in un viaggio nel ricordo della vita e dell’arte di Eleonora, ma anche nella stagione d’oro del cinema italiano degli anni ’70 e ’80, che entrambe hanno attraversato da protagoniste assolute. Il racconto ripercorre gli esordi di Eleonora, la consacrazione con “Borotalco” – che le valse il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista – fino al debutto alla regia con “Uomini & donne, amori & bugie”, che segna simbolicamente l’incontro artistico tra le due dive, con Ornella Muti nei panni della protagonista.

Gli studi televisivi e cinematografici di Roma fanno da sfondo al viaggio nella vita della celebre attrice, parallelamente alle sequenze di fiction, il racconto si arricchisce anche di materiali di archivio e dei contributi di testimoni illustri, tra cui i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, Lino Banfi, la costumista e amica Nicoletta Ercole, la giornalista e scrittrice Laura Delli Colli, il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti, la giornalista Gloria Satta, la regista cinematografica Liliana Cavani, lo scrittore Fulvio Abbate, la fotografa Marinetta Saglio, l’ufficio stampa Gianluca Pignatelli ed Eugenio Ricciardi, attore e allievo di Eleonora.

“Illuminate” è una produzione Anele in collaborazione con Rai Cultura. Una docu-serie in quattro puntate prodotta da Gloria Giorgianni, per la regia di Simona Cocozza (Tina Lagostena Bassi), Marco Spagnoli (Eleonora Giorgi), Michele Imperio (Lea Pericoli) e Maria Tilli (Rosita Missoni). Autori: Emanuela Rizzuto e Gino Clemente (Tina Lagostena Bassi), Celestino Pietro Pesce e Michele Casella (Rosita Missoni), Flaminia Padua ed Emanuela Rizzuto (Lea Pericoli), Celestino Pietro Pesce e Chiara Cavaliere (Eleonora Giorgi). La sigla è cantata da Chiara Civello (Curci Editore).