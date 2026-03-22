A “Il Posto Giusto” oggi su Rai 3 antichi e nuovi mestieri

Oggi pomeriggio su Rai 3 a “Il Posto Giusto” antichi e nuovi mestieri. Dalla lavorazione del bisso ai progetti di ricostruzione dopo terremoti e calamità

Nuovo appuntamento con “Il Posto Giusto”, il programma dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, in onda domenica 22 marzo, alle 13 su Rai 3 Giampiero Marrazzo e Simona Vanni.

Si parte da Sant’Antioco, in Sardegna, per scoprire l’antica arte della lavorazione del bisso marino. Poi, tappa a Camerino, dove grazie alla ricerca universitaria si stanno realizzando progetti di ricostruzione per le aree colpite da terremoti e calamità naturali.

L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini farà il punto sugli incentivi economici e lavorativi previsti dall’assegno di inclusione, e sulla formazione dei tecnici più richiesti dalle aziende.

Sarà ospite in studio Luca Cerruti, cofondatore di una start up che trasforma le macro alghe in prodotti alimentari. A seguire, la testimonianza di Laura Signorello, che grazie all’assegno di inclusione, è riuscita a ottenere un lavoro stabile e a risollevarsi dopo un periodo di difficoltà.

Pietro Ferlito, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parlerà del programma “Giovani Donne e Lavoro” e dei percorsi di orientamento e formazione del Fondo Sociale Europeo.

La rubrica di Antonella Boralevi sui sentimenti nel mondo del lavoro sarà dedicata al tema della fiducia. Prosegue il viaggio di Martina Socrate alla scoperta dei mestieri del futuro: questa settimana ospite una professionista che si occupa di investimenti finanziari e sostenibilità.

Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, spiegherà in che cosa consistono e a chi sono rivolti due importanti incentivi per le assunzioni: il bonus giovani e il bonus ZES.

Ad arricchire la discussione in studio saranno gli studenti dell’Its Fondazione Minoprio di Como.

Il programma ha un profilo Instagram: @ilpostogiustorai dove si potranno trovare informazioni su servizi e puntate. L’indirizzo mail è ilpostogiusto@rai.it. È possibile rivedere le puntate su Raiplay.